الصحة تعلن وصول أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح “فايزر”

2021/08/14 | 17:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، وصول طائرة من الولايات المتحدة الامريكية، اليوم السبت، محملة باكثر من نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر بلغت (٥٠٣ الف جرعة ) مقدمة من الولايات المتحدة الاميركية دعما للعراق لمواجهة جائحة كورونا.واوضحت الوزارة، انه جاء ذلك باهتمام وتواصل وزير الصحة هاني العقابي وتوجيهاته …

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