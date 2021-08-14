2021/08/14 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن وصول

طائرة من الولايات المتحدة الامريكية،

اليوم السبت، محملة باكثر من نصف مليون

جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

فايزر بلغت (٥٠٣ الف جرعة) مقدمة من

الولايات المتحدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح فايزر الى العراق (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح فايزر الى العراق (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).