2021/08/14 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم

السبت، أسباب نفوق الاسماك في عمود

المصب العام نتيجة، فيما أشارت إلى أن

ذلك حدث نتيجة رمي السموم من قبل

مجهولين.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تفصح عن أسباب نفوق الاسماك في المصب العام (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تفصح عن أسباب نفوق الاسماك في المصب العام (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).