خطاب ناري من قائد لواء المرجعية: المفتي خارج الحدود سيفتي بقتلي كما قتلوا الشبان!

2021/08/14 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شن قائد لواء أنصار المرجعية التابع لحشد العتبات، هجوماً ضد من وصفهم بـ "بائعي الولاءات والمتخاذلين لصالح أسيادهم خلف الحدود"، مؤكداً أن من يوالي غير الوطن فهو "خائن".

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وقال حميد الياسري في خطاب خلال مجلس عزاء عاشورائي لموكب طلبة الرميثة في المثنى، تابعه "ناس" السبت (14 آب 2021) "أن يأتينا الصوت والتوجيه والإرشاد من خلف الحدود فهذه ليست عقيدة الإمام الحسين، نحن نرفض هذه الانتماءات ونرفض هذه الولاءات ونرفض ونعلن بأعلى أصواتنا، فلا خوف ولا تردد ولا أي شيء يمنعنا (..) إن من يوالي غير هذا الوطن فهو خائن ومحروم من حب هذا الوطن".

وأضاف، "أعلم أن هذا الكلام يجرح وأعلم أن هذه الكلمات صرخات ورصاصات سوف تضرب صدور المتخاذلين والخائنين والمتقاعسين والذين باعوا ولائهم الى من خلف الحدود".

وتابع، ان "هذه الرصاصات في قلوب هؤلاء سوف تعود في يوم من الأيام وتضرب قلبي وقلبك وأعلم أن هناك من يكتب ويسجل هذه الكلمات ويبعثها لأسياده، وأسياده يبعثونها الى أسيادهم خارج الحدود وسوف يفتي المفتي خارج الحدود بقتلي وقتلك بتهمة أننا نزعزع الولاء ونهدد هذه الولاءات الورقية الزائفة الزائلة في يوم من الأيام".

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