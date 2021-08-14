خبراء أمريكيون يحذرون من خسائر بشرية فادحة جراء زلزال هايتي

2021/08/14 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) عن مخاوفها حيال سقوط أكثر من ألف ضحية جراء زلزال ضرب اليوم السبت دولة هايتي في بحر الكاريبي.

وأصدرت الهيئة الأمريكية الحكومية إنذارا أحمر بتوقعاتها لعدد الضحايا، مشيرة لاحتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة وأن الكارثة ذات نطاق واسع على ما يبدو.

ويعني الإنذار الأحمر حسب تصنيف الهيئة سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال.

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