الكاظمي يدعو المهاجرين من المسيحيين أو من بقية الأطياف للعودة إلى العراق

2021/08/14 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، المهاجرين من المسيحيين أو من بقية الأطياف للعودة إلى العراق، مؤكدا تقديم كامل الدعم لتسهيل هذه العودة والاستقرار.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس […]

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