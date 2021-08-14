يخصص الاتصالات والحقّ في الخصوصية.. قرار بشأن خدمة ماسينجر

2021/08/14 | 18:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضافة خاصية لتشفير الاتصالات الصوتية أو بالفيديو عبر خدمتها "ميسنجر".

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