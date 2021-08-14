 الجامعة الامريكية في بيروت: مرضى مركزنا الطبي سيموتون لانقطاع الوقود

2021/08/14 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان حذرت الجامعة الامريكية في بيروت في بيان أصدرته اليوم من تداعيات الوضع الذي وصفته بالكارثي نتيجة انقطاع الوقود الواجب توافره لمرافق الجامعة الأساسية الطبية والخدمية، ومنها المركز الطبي الذي باتت فيه حياة أربعين شخصا وخمسة عشر طفلا مهددة بموت حتمي فوراً.فضلا عن حرمان ١٨٠ مريضا يحتاجون الى غسيل يومي للكلى وبخلاف […]

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