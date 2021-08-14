2021/08/14 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الثقافة والآثار النيابية، اليوم السبت، تشكيل لجنة في رئاسة الوزراء للبت بقانون العطل الرسمية وإحالته إلى مجلس النواب، فيما أوضحت سبب فصله عن قانون العيد الوطني.وقالت رئيس اللجنة، […]

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