فيديو من كربلاء: هذا ما تبقى من المبنى المتجاوز الذي قُتِل ’عبير سليم’ على أعتابه

2021/08/14 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنهت آليات بلدية كربلاء هدم المبنى المتجاوز الذي قُتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم، أثناء محاولة إزالته الثلاثاء الماضي، فيما يؤكد المسؤولون المحليون أنهم تلقوا توجيهات مشددة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة إكمال المشروع المتلكئ وإزالة جميع التجاوزات "دون هوادة".

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الآليات تواصل منذ أيام إزالة المباني المتجاوزة في منطقة "المعملجي" تمهيداً لافتتاح مشروع طريق حولي يحمل اسم "دوار الإمام الحسين الأول" والمتلكئ منذ سنوات.

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قائممقام كربلاء يكشف التفاصيل لـ’ناس’

ويقول المسؤولون المحليون في المدينة، إن الآليات ستواصل طريقها ابتداءً من المبنى المتجاوز، وصولاً إلى الضفة الأخرى من المدينة، من أجل شق الطريق الرئيسي الذي منعته التجاوزات منذ العام 1986.

وقُتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم (10 آب 2020) على يد المتجاوز الذي شيّد المبنى والذي اطلق 3 رصاصات على صدر "سليم" قبل أن يصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة، ويعلن اعتقال القاتل، ويصدر سلسلة توجيهات بتسريع إنجاز المشروع المتلكئ، فيما انضمت محافظات أخرى إلى حملة كبرى لإزالة التجاوزات حملت اسم الراحل "عبير" كبغداد التي أعلن أمينها إطلاق حملة إزالة تجاوزات، والديوانية والنجف وغيرها.

صور:

أمين العاصمة يعلن إطلاق حملة ’عبير بغداد’ لإزالة التجاوزات

’الشهيد عبير’..



حملة ’شرسة’ لإزالة التجاوزات على أملاك الدولة في النجف (صور)

الديوانية: حملة ’الشهيد عبير سليم’ تفتك بالتجاوزات

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