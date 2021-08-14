مهاجر عراقي يكشف إجمالي تكلفة الوصول إلى أوروبا عبر بيلاروسيا

2021/08/14 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مهاجر عراقي محتجز في مركز المهاجرين غير الشرعيين في قرية موسينيكي في لاتفيا، إن سعر الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا حوالي ألفي دولار.

وقال المهاجر لوكالة "سبوتنيك" في رد على سؤال عن تكلفة "الرحلة" إجمالا "المبلغ ألفي دولار، ويشمل كل شيء ..



تذكرة سفر لمينسك واستقبال بالمطار والإجراءات المتبقية".

وأشار المهاجر العراقي إلى أن شخصا قابله في مينسك ساعده في الوصول إلى الحدود مع لاتفيا، حيث مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في قرية موسينيكي اللاتفية بالقرب من ريغا العاصمة، مؤكدا امتلائه بنسبة 100٪ تقريبا".وأكد المهاجر العراقي إلى أن لاتفيا كانت وجهة للمهاجرين، قائلا "عرفنا إلى أين نحن ذاهبون".وأيدت حكومة لاتفيا بالإجماع إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس على خلفية الزيادة الحادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون دخول البلاد.وبحسب رئيس حرس الحدود في لاتفيا، إيفارس روسكوليس، فإن معظم المهاجرين غير الشرعيين هم من مواطني العراق.الجدير بالذكر أنه في يوم الأحد الموافق للأول من أغسطس /آب، تم تسجيل رقم قياسي للمهاجرين المحتجزين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا.



وفقًا لرئيس دائرة حرس الحدود الليتوانية، رستم ليوبييف، حيث تم احتجاز 289 مهاجراً في يوم واحد فقط.ويذكر في ذات السياق، أن ليتوانيا، المجاورة لـ لاتفيا، أعلنت مؤخراً عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسا، وفي هذا الصدد، أعلنت سلطات البلاد في الـ2 من تموز/يوليو، حالة الطوارئ.



وبحسب أحدث البيانات، فقد تم احتجاز أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شرعي في ليتوانيا على الحدود مع بيلاروس منذ بداية العام.



بدوره ، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قبل ذلك، إن مينسك لن توقف بعد الآن المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي - بسبب العقوبات الغربية، "لا مال ولا قوة" لهذا الغرض.

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