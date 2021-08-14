ارتفاع أسعار الوقود في كردستان لأعلى مستوى (صورة)

2021/08/14 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار الوقود، اليوم السبت، في إقليم كردستان ارتفاعا كبيرا لأعلى مستوى لها في محطات تعبئة الوقود.

واظهرت اللوحات التعريفية للأسعار في محطات الوقود واطلعت عليها (بغداد اليوم)، ارتفاع سعر البنزين السوبر الى 950 دينارا للتر الواحد فيما بلغ سعر البنزين المحسن 850 دينارا والعادي 750 دينارا.

وارتفع سعر لتر مادة الديزل 625 دينارا في محطات تعبئة الوقود بإقليم كردستان.

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