تظاهرة احتجاجية لاهالي مجمـع بسماية السكني

2021/08/14 | 18:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نظم العشرات من اهالي مجمع مدينة بسماية السكني ، تظاهرة احتجاجية عصر اليوم السبت في وسط المجمع السكني ، احتجاجا على ماوصفوه باهمال الشركة المستثمرة للمدينة ونقص الخدمات الضرورية لعوائل المواطنين ./انتهى5

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