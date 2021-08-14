رئيس مجلس الخدمة يحدد موعد إطلاق استمارة التوظيف

2021/08/14 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حدد رئيس مجلس الخدمة العامة محمود التميمي، السبت، موعد إطلاق استمارة التوظيف.

وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اطلاق استمارة التوظيف للفئات المشمولة بقانون الموازنة العامة حال وصول الدرجات الوظيفية وتخصيصها المالي".

وأضاف أن "استمارة التوظيف للعلوميين ستطلق خلال الشهر الجاري".

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