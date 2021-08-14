2021/08/14 | 19:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

هاجم حميد الياسري قائد لواء أنصار المرجعية التابع لحشد العتبات الذي يشرف عليه المرجع الأعلى علي السيستاني، الميليشيات المنفذة لعمليات الاغتيال في البلاد، وعدهم "خونة".

قال الياسري إنّ فتاوى ستصدر من خارج الحدود لتنفيذ عمليات اغتيال وقتل كما حدث للمتظاهرين

وأعرب الياسري، في خطاب ألقاه ضمن فعاليات مجلس عزاء في محافظة المثنى بمناسبة شهر محرم، عن رفضه لـ "صوت التوجيه والإرشاد القادم من خلف الحدود".

وقال الياسري، "هذه ليست عقيدة الإمام الحسين.



نحن نرفض هذه الانتماءات ونرفض هذه الولاءات ونعلن ذلك بأعلى أصواتنا، دون خوف وتردد"، مشددًا أنّ "من يوالي غير هذا الوطن فهو خائن ومحروم من حب هذا الوطن"، في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وأضاف الياسري، "أعلم أنّ هذه الكلمات هي رصاصات في قلوب هؤلاء، وأنّها سوف تعود في يوم من الأيام وتضرب قلبي وقلبك، وأعلم أنّ هناك من يكتب ويسجل هذه الكلمات ويبعثها لأسياده، وأسياده يبعثونها إلى أسيادهم خارج الحدود، وسوف يفتي المفتي خارج الحدود بقتلي وقتلك بتهمة أننا نزعزع الولاء، ونهدد هذه الولاءات الورقية الزائفة الزائلة في يوم من الأيام".

وحذر بالقول، إنّ ذلك سيحدث "كما قالوا وحكموا وصوبوا رصاصاتهم إلى الفقراء والعمال المساكين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم وعدوهم عملاء يجب أنّ يموتوا، ثم قتلوهم وماتوا".

وشدد الياسري، "الأمر خطير ويحتاج إلى الصوت والشجاعة، وإلاّ فلا قيمة للتصدي والكلام أمام الآلاف من الناس"، داعيًا إلى "التحلي بالشجاعة التي رسمها الإمام الحسين دون خشية، عبر التصدي لكل من يحاول التلاعب بمصير الدين والوطن".

وأكّد قائد لواء أنصار المرجعية، أنّ "خذلان الأوطان خيانة وفق ما تؤكد الروايات وسيرة الأولياء والصالحين، ومن يوالي غير وطنه لا دين له".

اقرأ/ي أيضًا:

عقوبات أمريكية جديدة ضد "العصائب" و"الكتائب" في العراق

متهم باغتيال هشام الهاشمي مرشحًا..



لماذا تريد "كتائب حزب الله" دخول البرلمان؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد في حشد السيستاني يهاجم "الولائيين" ويحذر من فتاوى اغتيالات جديدة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد في حشد السيستاني يهاجم "الولائيين" ويحذر من فتاوى اغتيالات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).