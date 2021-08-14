2021/08/14 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوبين للإرهاب ومتهم بجرائم القتل وتفجير إحدى الدور السكنية في الطارمية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مطلوبين للإرهاب ومتهم بجرائم القتل وتفجير إحدى الدور السكنية في الطارمية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مطلوبين للإرهاب ومتهم بجرائم القتل وتفجير إحدى الدور السكنية في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).