نحات عراقي يتبرع بانشاء نصب تذكاري لشهيد الواجب تثمينا لمواقفه

2021/08/14 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسارتنا كبيرة صديقي العزيز مهندس عبير، فلنا الشرف ان ندون موقفك.

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