محافظ ذي قار يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال احد الناشطين

2021/08/14 | 19:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم السبت، عن ملابسات اعتقال ناشط مدني في مدينة الناصرية.

وقال الخفاجي، للوكالة الرسمية وتابعه NRT عربية (14 اب 2021) إن "مدينة الناصرية شهدت تظاهرة لبعض المواطنين للمطالبة بالإفراج عن النشاط المدني المحتجز حاليا فلاح الزيادي".

وأضاف، أنه "تم الاستماع إلى مطالب المتظاهرين"، لافتا الى أن "الأمر متروك للقضاء للبت به كون الناشط محتجزا وفق مذكرة إلقاء قبض قضائية".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق مع المتظاهرين بعرض الملف يوم غد الاحد للنظر فيه والبت بذلك"، مبينا أن "القضية مرفوعة الى بغداد وهنالك إجراءات إدارية لإرسال الملف الى الناصرية".

ولفت إلى أن "القضاء سينظر في القضية يوم غد الأحد على أمل أن يطلق سراحه".

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