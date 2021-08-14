الكاظمي يستقبل وفدا من مطارنة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية

2021/08/14 | 19:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الوجود المسيحي في العراق، هو واحد من أهم ركائز التنوع العميق، وذلك خلال استقباله وفد مطارنة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية برئاسة البطريرك لويس ساكو.وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وفد مطارنة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، …

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