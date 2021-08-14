أمين العاصمة عن حملة تطوير مدينة الصدر: ستكون نموذجاً في ’نهضة بغداد’

2021/08/14 | 19:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت أمانة بغداد، السبت، إن أعمال تطوير شارع الفلاح في مدينة الصدر، انطلاقة حقيقية في أن تكون مدينة الصدر هي النموذج في نهضة بغداد.وأوضح أمين بغداد علاء معن خلال اطلاعه على اعمال التطوير الجارية في شارع الفلاح بمدينة الصدر وفقا لبيان صادر عن مكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نؤكد على …

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