غبار وانخفاض درجات الحرارة في ’بحر العراق’ خلال اليومين المقبلين

2021/08/14 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الأحد والاثنين المقبلين في "بحر العراق".

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وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (14آب 2021)، أن الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين القادمة ستكون على النحو الآتي:

الأحد 15 – 08 – 2021

الـطــقــس: صحو مع فرصة للغبار على الاجزاء الجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى:31، العظمى : 45

الريـــاح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (20 – 40) كم/ساعة تشتد احياناً الى (55) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم وفي الغبار (2 – 4) كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج يعلو أحياناً ارتفاع الموج: (2 - 6) قدم.

الريـــاح: شمالية غربية (20 – 55) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 32

الاثنين 16 – 08 – 2021

الـطــقــس: صحو مع غبار مثار ودرجات الحرارة مقاربة الى اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى: 30، العظمى: 45

الريـــاح: شمالية غربية معتدلة السرعة (15 – 25) كم/ساعة تنشط على فترات الى (30 – 45) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم وفي الغبار اقل من (2) كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج يعلو احياناً ارتفاع الموج: (2 - 6) قدم.

الريـــاح: شمالية غربية ( 20 – 50) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 32

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