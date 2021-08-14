2021/08/14 | 19:24 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. نتائج اول يوم من عملية الطارمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/14 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. نتائج اول يوم من عملية الطارمية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. نتائج اول يوم من عملية الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).