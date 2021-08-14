القبض على مطلوبين وتفجير منزل مفخخ في العملية الامنية شمال بغداد

2021/08/14 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية ، القبض على مطلوبين وتفجير منزل مفخخ خلال الحملة العسكرية التي انطلقت اليوم السبت لملاحقة عناصر داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد.وقالت خلية الاعلام الامني ، إن "نتائج اليوم الاول كان القاء القبض على مطلوبين وفق احكام المادة 4/1 إرهاب؛ ومتهم بجرائم القتل" ،وأشارت إلى "ضبط احد الدور السكنية المفخخة بالكامل، وتم تفجيره تحت السيطرة"./انتهى5

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