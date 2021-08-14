النرويج تغلق سفارتها في أفغانستان وتجلي رعاياها.. لتدهور الأوضاع الأمنية

2021/08/14 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت النرويج ,اليوم السبت ,اغلاق سفارتها في العاصمة الافغانية كابل بشكل مؤقت واجلاء رعاياها وموظفي السفارة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.وقالت وزيرة الخارجية النرويجية انيه ايريكسن سوريدي في بيان ان "الوضع الامني في افغانستان يتدهور بشدة ..لذلك قررنا اغلاق السفارة واجلاء الرعايا المدنيين وموظفي السفارة للحفاظ على امنهم وسلامتهم في ظل هذه الظروف".وأضاف البيان ان "النرويج ستعيد فتح سفارتها في العاصمة كابل عندما تتحسن الاوضاع في افغانستان فيما اتبعت عدة دول اخرى اجراءات مماثلة للنرويج " ./انتهى2

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