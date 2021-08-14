الفطر الأسود يعاود الظهور في ذي قار

2021/08/14 | 19:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفطر الأسود يعاود الظهور في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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