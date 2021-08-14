الإعلام الأمني تعلن نتائج اليوم الأول من عملية الطارمية

2021/08/14 | 19:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، نتائج اليوم الأول للعمليات العسكرية التي انطلقت في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه “بأشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قطعات قيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة (من خلال المقر المتقدم/الكرخ) ومنذ فجر هذا اليوم، بتنفيذ عملية واسعة لتفتيش وتطهير …

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