عشيرة الخفاجة تصدر بيانا بشأن مقتل 'عبير سليم' وتوضح الخطوة المقبلة مع عشيرة القاتل

2021/08/14 | 20:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نجل المغدور، عبير سليم، السبت، بتنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل والده بنفس المكان الذي قتل به، فيما شددت قبيلة القتيل بمعاقبة كل من حرض على قتل مدير بلدية كربلاء.

وقال الشيخ معز الدين عباس علوان الهر رئيس قبيلة خفاجة مالك في العراق خلال مؤتمر، اليوم (14 آب 2021)، إن "عشائر خفاجة في كربلاء لن تتنازل عن الجاني ومن معه ونطالب من الجهات المعنية بإنزال القصاص العادل في نفس المكان وملاحقة كل المحرضين في مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا أن "لديه مذكرات قبض بحقهم".

وحذر الهر بأسم خفاجة "أهل القاتل المجرم وعشيرته بـ"عدم الدفاع عنه او توكيل محام له".

من جهته طالب علي، نجل المغدور عبير سليم مدير بلدية كربلاء بـ"تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل في نفس المكان وكذلك إلقاء القبض على المحرضين ضد والده في مواقع التواصل الاجتماعي"، مشددا بالقول "لا اقبل بأي تنازل او تفاوض".

H.J.H

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