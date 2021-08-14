بقيمة 200 مليار دينار.. بغداد ترسل دفعة جديدة من حصة كردستان

2021/08/14 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، قرارا بإرسال 200 مليار دينار للإقليم، كدفعة جديدة ضمن حصة اقليم كردستان بموجب موازنة 2021.

وقال ممثل حكومة كردستان في بغداد فارس عيسى، بحسب الإعلام الرسمي، إن "الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار الى حكومة كردستان هذا الشهر، إذ تم اصدار كتاب حكومي إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرف المبلغ وتحويله للإقليم".

وأضاف عيسى، أن "ممثلية كردستان في بغداد تسلمت الكتاب أيضا".

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