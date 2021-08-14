22 قتيلا بهجوم عنيف على قافلة حجاج مسلمين في نيجيريا

2021/08/14 | 21:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قتل 22 شخصا على الأقل، اليوم السبت، بهجوم نسب إلى مليشيا مسيحية استهدف قافلة حجاج مسلمين في ولاية الهضبة وسط نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية اليوم السبت.وقال المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا إن “مجموعة من المهاجمين يشتبه في أنهم من شباب إيريغوي”، وهي مجموعة عرقية ذات غالبية مسيحية، “هاجموا قافلة …

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