عاجل.. التربية تقرر الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي

2021/08/14 | 21:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، قراراً جديداً يخص فئة من طلبة الصف السادس الإعدادي.وقالت التربية في نص القرار الذي عليه “النور نيوز”، إنها “قررت السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي الذين أدوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية للدور الأول ولديهم ارقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص بأداء الامتحانات …

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التربية تقرر الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي أولاً على النور نيوز.

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