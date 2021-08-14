اندلاع حريق كبير بمخازن بمنطقة الوزيرية في بغداد

2021/08/14 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مديرية لدفاع المدني عن اندلاع حريق كبير في مخازن بمنطقة الوزيرية.وذكرت في بيان ان : فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإحتواء والسيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية.واضافت انها : تضرب ساترا مائيا امام ألسنة النيران الملتهبة لمنع امتدادها الى المخازن المجاورة التي تحمل مادة الكحول شديد الاشتعال بكميات كبيرة ./انتهى3

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