باول مباراة لليفربول في الدوري.. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا

2021/08/14 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا في مباراة فريقه ليفربول ضد نوريتش سيتي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الأولى للدوري الإنكليزي.ويتقدم ليفربول على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، حيث سجل دييغو جوتا وروبرتو فيرمينو، في الدقيقتين 26 و65، وسجل صلاح الثالث مع الدقيقة 74.وأصبح صلاح بهذا الهدف أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية لـ 5 مواسم متتالية.ونجح الدولي المصري في الوصول إلى شباك منافسيه في المواسم الأربعة الأخيرة خلال مباريات فريقه الافتتاحية، وهو إنجاز كان يتقاسمه صلاح حاليا مع تيدي شيرينغهام مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حقق الإنجاز أولا مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.وسجل صلاح أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذات الأمر أمام نورويتش سيتي في الموسم قبل الماضي، وفي الموسم الماضي تمكن أيضا من التسجيل في شباك ليدز يونايتد.ونافس صلاح الموسم الماضي علي لقب هداف الدوري للموسم الثالث علي التوالي، إلا أنه حصل على المركز الثاني رغم تسجيله لـ 22 هدفا ليأتي خلفا للمهاجم هاري كين هداف فريق توتنهام./انتهى3

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