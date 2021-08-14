اندلاع حريق في معمل للمواد البلاستيكية ببغداد

2021/08/14 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن نشوب حادث حريق في معمل للمواد البلاستيكية بالعاصمة بغداد، فيما أشارت إلى مباشرة فرقها بإخماد النيران.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني بذلت قصارى الجهود لاحتواء والسيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية …

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