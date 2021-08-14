وكالة متخصصة: حرارة تموز الماضي هي الأعلى في التاريخ

2021/08/14 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وكالة أمريكية معنية بمراقبة الغلاف الجوي ‏والمحيطات، اليوم السبت، أن شهر تموز الماضي كان الشهر الأشد حرارة ‏في التاريخ منذ بدء نظام تسجيل درجات الحرارة في العالم.‏واكدت الوكالة ، أن "متوسط درجة ‏الحرارة خلال الشهر الماضي، فوق الأرض، والمحيطات معا، ‏زاد بنحو 0.93 درجة مئوية، عن متوسط درجة الحرارة في ‏القرن العشرين وهو 15.8 درجة مئوية.‏وأضافت ، أن "درجة الحرارة التي سجلت هي الأعلى ‏على الإطلاق، منذ بدء تسجيل متوسط درجة حرارة الكوكب، ‏قبل 142 عاما، وكانت درجة الحرارة الأعلى السابقة، سجلت ‏في الشهر نفسه عام 2016 ، ثم سجلت مرة أخرى عامي 2019 ‏و2020."‏ولفتت الوكالة الى أن "هذا الرقم القياسي الجديد، يضيف قلقا ‏لمسار التغير المناخي لكوكب الأرض، إذ تخطى ‏متوسط درجة حرارة الكوكب بشكل إجمالي الرقم القياسي ‏السابق، لمتوسط درجة الحرارة فوق الأرض، والمحيطات بنحو ‌‏0.01 درجة مئوية والتي سجلت عام 2016.‏يذكر ان العلماء ارجعوا التغير في معدلات درجة الحرارة إلى ‏التأثيرات طويلة المدى لظاهرة التغير المناخي.

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