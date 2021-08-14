2021/08/14 | 21:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن خطة مشتركة ما بين اللجنة ووزارة المالية والقطاع الخاص، سيتم وضعها لمعالجة بعض النقاط التي من شأنها تعظيم الإيرادات وتعزيز الاقتصاد وحل مشاكله، فيما أشارت إلى تشكيل لجان مشتركة للخروج بنتائج مهمة قبل إقرار موازنة العام المقبل 2022.وقال عضو اللجنة، النائب صادق السلطاني، للوكالة الرسمية، إنه […]

ظهرت المقالة موازنة 2022..



خطة مشتركة بين 3 جهات لتعظيم الإيرادات وحل مشاكل الاقتصاد أولاً على الايام نيوز.

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