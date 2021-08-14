تواصل مواجهة المهاجرين للفظائع على حدود الولايات المتّحدة الأمريكيّة - شادي الشماوي

2021/08/14 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 709 ، 19 جويلية 2021https://revcom.us/a/709/migrants-continue-to-face-horrors-at-the-border-en.htmlيبيّن تصاعد عدد الإيقافات – و الوفايات – على الحدود في المدّة الأخيرة كيف تتواصل مواجهة المهاجرين الساعين بيأس للفرار من الجوع و العنف الفتّاكين في أمريكا الوسطى الفظائع حينما يبلغون أخيرا حدود الولايات المتّحدة .



أكثر من 1.1 مليون وقع إيقافهم منذ غرّة أكتوبر الما ......





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