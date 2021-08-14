متى ننتشل السُّودان من اختطاف المُجنَّسين ؟! - فيصل عوض حسن

2021/08/14 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن بلطفٍ ورحمةٍ إلهيَّة بالسُّودان وأهله، انتشر مقطع فيديو يُثبت الأخطار الاستراتِيجيَّة/السيادِيَّة التي ظللنا نُنَبِّه إليها ونُحذِّر منها، على نحو مقالتي (السُّودانُ ومَهَازِل الإريتريين المُجنَّسين) بتاريخ 11 يوليو 2021 وغيرها.



الفيديو يُظْهِر والي (حمدوك/القحتيين) على القضارف، وهو يُقدِّم فقرات احتفال تنصيب عمدة ما يُسمَّى (قبيلة الاساورتا)، وتقديم ما وصفوه بـ(البيعة) للعصابة الإسْلَامَوِيَّة.



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