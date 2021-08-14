أنا ومراتي وكورونا - عادل صوما

2021/08/14 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز خُتمت واحدة من أصدق قصص الحب بين الفنانين، والأطول أيضا لأنها استمرت 37 سنة، رغم فرق العمر الكبير (24 سنة) بينها وبين سمير غانم.



دلال هي من بدأت قصة الحب وفرضتها على سمير، ولم تخجل أبدا من روايتها بمحبة وضحك في كل مرة كانت تحكيها للإعلاميين في التلفزيون.كانت تقول أثناء دراستي في الزقازيق، قدمت دورا في مسلسل مع الفنانة كريمة مختار، لكن والدي رفض استكمال مشواري ......





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