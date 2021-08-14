حريق ’ضخم’ يداهم معملاً ببغداد وفرق الإطفاء تستنفر لإخماده (صور)

2021/08/14 | 22:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، نشوب حادث حريق في معمل للمواد البلاستيكية بالعاصمة بغداد، فيما أشارت إلى مباشرة فرقها بإخماد النيران.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 آب 2021)، إن "فرق الدفاع المدني بذلت قصارى الجهود لاحتواء والسيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية ببغداد".

وأضاف، "حيث ضربت فرق الإطفاء ساتراً مائياً أمام السنة النيران الملتهبة، لمنع امتدادها إلى المخازن المجاورة التي تحمل مادة الكحول شديد الاشتعال بكميات كبيرة".

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