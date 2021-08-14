عودة الصدر الى الانتخابات.. التيار الصدري يرد على دعوات الحكيم وآخرين بشأن المشاركة

2021/08/14 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو التيار الصدري، عصام حسين، السبت، أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من السباق الانتخابي، واحد ولا رجعة فيه، إلا في حال تحقق أمر واحد.

وقال حسين في تصريح لـ NRT عربية، اليوم (14 آب 2021)، إنه "لاعودة في قرار السيد الصدر الى الانتخابات، لحين موعدها في 10 تشرين الاول المقبل، إلا في حال تأجل موعد اجراء الانتخبات فأن لكل حادث حديث".



في إشارة الى إمكانية عودة الصدر الى السباق الانتخابي من جديد.

وبشأن دعوة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، وبعض الاطراف الاخرى، أوضح حسين، أن "ضغوطا سياسية واعلامية كبيرة يواجهها السيد الصدر للعدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات، غير أن السيد الصدر كلامه واحد".

وتابع، أن "قرار الانسحاب زلزل العملية السياسية ليس في الداخل العراقي فقط وانما في الخارج ايضا"، مشيرا الى أن الولايات المتحدة الاميركية تتوق لعودة الصدر الى الانتخابات".

وينضم الى طابور الداعين لعودة الصدر الى الانتخابات، الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث دعا الاخير في وقت سابق من اليوم السبت، التيار الصدري وجميع الاطراف المنسحبة من الانتخابات، الى مراجعة قرارهم والعودة مجددا للمشاركة في العملية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الحزب محمود محمد، تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (14 اب 2021)، انه "نتيجة للتظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المحافظات العراقية والمطالبات الملحة للجماهير الغاضبة بضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في العراق بما فيهم الأطراف السياسية أيضاً حيث أصبح هذا المطلب مطلبا جماهيريا حتى عند الاطراف السياسية وذلك من اجل تقديم الحلول المناسبة للازمات السياسية والاقتصادية المتراكمة ونقص تقديم الخدمات التي يعاني المواطنون العراقيون من تبعاتها".





واضاف البيان انه "ولغرض معالجة هذه الازمات التي تعصف بالعراق وايجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين العراقيين بشكل عام، رؤي ان اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة اتحادية جديدة هو العامل الأفضل والحل الامثل، وعلى هذا الاساس تم اتخاذ القرار اللازم.



لكن بعض الاطراف ونتيجة تفاقم الأزمات وتحليل بعض الأطراف المعروفة لكيفية نشوء الأزمات والمشاكل ولبعض الاعتبارات الخاصة بهم من ناحية اخرى فقد أعلنوا عن عدم مشاركتهم في الانتخابات".

ورأى الحزب، أن "اجراء الانتخابات بمشاركة كافة الاطراف السياسية نافذة جيدة باتجاه حلحلة المشاكل والازمات الموجودة وتحقيق مطالب الشعب العراقي وكذلك لمساعدة العملية السياسية وإنقاذها من الركود الذي تعاني منه".

وتابع البيان انه "انطلاقا من اجل المصلحة العامة لعموم المواطنين العراقيين نطالب الاخوة في التيار الصدري والاطراف الاخرى الـ( ٢٦ ) الذين اعلنوا عدم مشاركتهم في الانتخابات العراقية ندعوهم الى مراجعة قرارهم وعودتهم الى المشاركة في الانتخابات كمطلب جماهيري وضرورة ملحة للمرحلة الحالية التي نمر بها لخدمة العملية السياسية في العراق وتقديم نموذج ناجح لادارة الحكم في العراق".

وأمس الجمعة، حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، من انهيار النظام السياسي مع "استمرار التوافقية والتنصل عن المسؤولية في الفشل"، داعيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العودة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال الحكيم خلال كلمته في تجمع جماهيري بمناسبة شهر محرم وسط العاصمة بغداد إن "الحسين كان ثائرا ضد الظلم والفوضى واللادولة، ومعترضا على الاستئثار والاحتكار والتلاعب بمقدرات الأمة، ورافضا للعنف والنفاق واللا قانون، ومتصديا للتزييف، والقمع والجور والحرمان".

وبين "أقولها بأمانة، إن بلادنا تعرضت خلال تاريخنا الحديث الى أبشع وأسوأ الأجندات والمخططات الداخلية والخارجية بهدف تفكيك اللحمة المجتمعية وتقسيم البلاد جغرافيا وعرقيا ومذهبياً ولكن أبناء شعبنا خرجوا من كل تلك البلايا والمحن والإمتحانات مرفوعي الرأس، منتصرين، ظافرين واثقين".

وأوضح "العالم يتغير والمنطقة تتغير والظروف باتت ملائمة لإحداث التغيير الإيجابي في عراقنا، ويجب أن نستثمر هذه الأجواء فيجدر أن يعيد الجميع حساباتهم في إعادة تقييم الواقع صياغة مشهد جديد للحياة".

ودعا الى "التجديد معا الأفكار والخطاب والأساليب والأدوات ولنخلق معا ومن دون إستثناء أجواء جديدة لنهضة جديدة ودولة جديدة ومستقبل واعد وزاهر".

H.J.H

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