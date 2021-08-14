2021/08/14 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة السورية الجديدة، اليوم السبت، أن المهام كثيرة والمسؤوليات كبيرة والنجاح يكون من خلال قدرتنا على رؤية الواقع بتفاصيله الكثيرة وبتشعباته المعقدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الأسد: المهام كثيرة والمسؤوليات كبيرة المركز الخبري الوطني.

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