دخول شامل لطلبة السادس الإعدادي لأداء الامتحانات النهائية

2021/08/14 | 22:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الوزارة شرطين للسماح للطلاب غير المتأهلين بأداء الامتحانات

الترا عراق - فريق التحرير

قررت وزارة التربية، السبت، السماح لجميع طلاب السادس الإعدادي بأداء الامتحانات النهائية، وفق شرطين.

ونص القرار الذي صدر عن الوزارة، 14 آب/أغسطس، على "السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي الذين أدوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية للدور الأول، ولديهم أرقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص، بأداء الامتحانات في الدور الثاني".

وسيعد الامتحان، "دورًا أول" للطلبة المشمولين، وفق القرار.

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