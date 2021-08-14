فيديو يُظهر اللحظات الأولى والدمار الذي سببه زلزال هايتي

2021/08/14 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر هذا الفيديو، آثار دمار الزلزال الذي ضرب هايتي بقوة 7.2 درجة.وفي تقرير باتريك أوبمان مراسل CNN المزيد من التفاصيل.

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