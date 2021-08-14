2021/08/14 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني التيار الصدري والاطراف التي اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة الى مراجعة قرارها وعودتها الى المشاركة كمطلب جماهيري وضرورة ملحة للمرحلة الحالية .وقال المتحدث الرسمي للحزب محمود محمد في بيان اليوم :"نتيجة للتظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المحافظات العراقية والمطالبات الملحة للجماهير الغاضبة بضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في العراق بما فيهم الأطراف السياسية أيضاً حيث أصبح هذا المطلب مطلبا جماهيريا حتى عند الاطراف السياسية وذلك من اجل تقديم الحلول المناسبة للازمات السياسية والاقتصادية المتراكمة ونقص تقديم الخدمات التي يعاني المواطنون العراقيون من تبعاتها ".واضاف :"ولغرض معالجة هذه الازمات التي تعصف بالعراق وايجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين العراقيين بشكل عام،نرى ان اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة اتحادية جديدة هو العامل الأفضل والحل الامثل، وعلى هذا الاساس تم اتخاذ القرار اللازم.لكن بعض الاطراف ونتيجة تفاقم الأزمات وتحليل بعض الأطراف المعروفة لكيفية نشوء الأزمات والمشاكل ولبعض الاعتبارات الخاصة بها من ناحية اخرى فقد أعلنت عن عدم مشاركتها في الانتخابات ".واوضح , ونحن بدورنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني نرى أن اجراء الانتخابات بمشاركة كافة الاطراف السياسية نافذة جيدة باتجاه حلحلة المشاكل والازمات الموجودة وتحقيق مطالب الشعب العراقي وكذلك لمساعدة العملية السياسية وإنقاذها من الركود الذي تعاني منه ".وتابع :"لذا فاننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني وانطلاقا من اجل المصلحة العامة لعموم المواطنين العراقيين نطالب الاخوة في التيار الصدري والاطراف الاخرى الـ( ٢٦ ) الذين اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات العراقية ندعوها الى مراجعة قرارها وعودتها الى المشاركة في الانتخابات كمطلب جماهيري وضرورة ملحة للمرحلة الحالية التي نمر بها لخدمة العملية السياسية في العراق وتقديم نموذج ناجح لادارة الحكم في العراق "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يدعو التيار الصدري واطرافا اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات الى مراجعة قرارها وعودتها للمشاركة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يدعو التيار الصدري واطرافا اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات الى مراجعة قرارها وعودتها للمشاركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).