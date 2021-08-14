ليفربول يطيح بـ نورويتش في الجولة الاولى من “البريميرليج”

2021/08/14 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكن فريق ليفربول من التغلب على مُضيفه نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة،اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الأولىٰ من الدوري الإنجليزي المُمتاز “البريميرليج” على ملعب كارو ستاديوم .

افتتح شريط التسجيل المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة ٢٦ بصناعة الفرعون المصري محمد صلاح، لينتهي الشوط الأول بواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني ضاعف فيرمينو التقدم بهدف ثاني من صناعة أخرىٰ لصلاح في الدقيقة ٦٥، الذي سجل بدوره ثالث الأهداف في الدقيقة ٧٤ لينتهي اللقاء بواقع 3-0 .

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