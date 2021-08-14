2021/08/14 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر مطلعة أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات باشتباكات عشائرية في مخيم شمارخ بريف حلب الشمالي.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن رتلا عسكريا تابعا لـ”الجيش الوطني” توجه إلى منطقة الحادث، استجابة لنداءات الأهالي بالتدخل السريع لفض الاشتباكات.

وأكدت المصادر أن حالة من الاستنفار شهدتها قوات “الجيش الوطني” والشرطة المدنية والعسكرية في منطقة إعزاز السورية.

التالي

منذ 59 دقيقة

“طالبان” تستولي على مزار شريف والقوات الحكومية تفر باتجاه أوزبكستان

منذ ساعتين

القبض على مجرم “خطير” في دولة عربية

منذ 4 ساعات

خبراء أمريكيون يحذرون من خسائر بشرية فادحة جراء زلزال هايتي

منذ 4 ساعات

مدمن مخدرات يحاول إحراق والدته في رام الله

منذ 5 ساعات

الصحة العالمية تصدر توضيحات هامة بشأن الإصابة بكورونا بعد التلقيح

منذ 5 ساعات

هزات أرضية عنيفة في ألاسكا الأمريكية وهايتي

منذ 6 ساعات

الفيضانات تودي بحياة 40 شخصاً شمال تركيا

منذ 7 ساعات

إيران تتهم بريطانيا بابتزازها

منذ 7 ساعات

واشنطن تحذر من تهديدات قبل وبعد الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر

منذ 8 ساعات

طالبان تسيطر على 18 مقاطعة في أفغانستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى باشتباكات عشائرية في ريف حلب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى باشتباكات عشائرية في ريف حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).