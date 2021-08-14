اندلاع حريق كبير داخل مخزن للمواد البلاستيكية في الوزيرية وسط بغداد

2021/08/14 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبذل فرق الدفاع المدني قصارى الجهود لاحتواء والسيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية في بغداد.

وتضرب فرق الدفاع المدني ساتر مائي أمام ألسنة النيران الملتهبة لمنع امتدادها الى المخازن المجاورة التي تحمل مادة الكحول شديد الاشتعال وبكميات كبيرة جداً، ويظهر الفيديو المصور جانبا من الحريق الذي اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية في بغداد.

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