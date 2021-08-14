جمهورية التشيك تجلي دبلوماسييها من أفغانستان

2021/08/14 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت جمهورية التشيك، إجلاء دبلوماسييها من العاصمة الأفغانية كابل، بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، تزامنا مع تقدم حركة طالبان عسكريا ضد الحكومة المركزية في كابل.

وقال وزير الخارجية التشيكي، ياكوب كولهانيك، في مؤتمر صحافي بالعاصمة براغ، إن الوضع في أفغانستان يتدهور، واضطررنا لاتخاذ قرار بنقل دبلوماسيينا إلى مطار كابل الدولي بناء على نصيحة سفيرنا هناك، ومعلومات حصلنا عليها من حلفائنا.

يأتي ذلك فيما أعلنت عدد من الدول الأوروبية إجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان، تزامنا مع الانتصارات العسكرية التي تحرزها حركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

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