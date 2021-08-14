أربيل: بغداد ترسل 200 مليار دينار للإقليم ضمن حصته بموجب موازنة 2021

2021/08/14 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت حكومة إقليم كردستان، عن صدور قرار من الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار للإقليم، ضمن حصته بموجب موازنة 2021.

وقال ممثل حكومة كردستان في بغداد فارس عيسى في تصريحات صحفية إن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار الى حكومة كردستان خلال الشهر الحالي، إذ تم إصدار كتاب حكومي إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرف المبلغ وتحويله للإقليم.

وأضاف، أن ممثلية كردستان في بغداد تسلمت الكتاب أيضا.

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