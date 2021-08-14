بالفيديو.. فرق الدفاع المدني تكافح لاحتواء حريق مخزن للمواد البلاستيكية في الوزيرية

2021/08/14 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، ان فرقها تكافح لاحتواء الحريق الذي نشب بمخزن المواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية لمنع امتداده وتوسعه.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لاحتواء والسيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة الوزيرية".

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني تضرب ساتر مائي امام السنة النيران الملتهبة لمنع امتدادها الى المخازن المجاورة التي تحمل مادة الكحول شديد الاشتعال بكميات كبيرة".

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